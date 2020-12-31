В Подмосковье в предприятия общепита с сегодняшнего дня можно будет попасть только при наличии отрицательного теста

В Подмосковье в предприятия общепита и развлекательные организации с сегодняшнего дня можно будет попасть только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев говорил, что власти стараются минимизировать ограничения в регионе, но обойтись без них не получится.

Воробьев также отмечал, что на время новогодних праздников в пансионаты и дома отдыха можно будет попасть также только при наличии отрицательного теста на ковид.