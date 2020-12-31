Художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского перевели в реанимацию

На прошлой неделе стало известно, что 71-летний кинорежиссер заразился коронавирусом. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на справочную службу городской больницы. Сразу после заражения Грачевский проходил терапию в домашних условиях, однако спустя неделю его госпитализировали. Режиссер говорил, что плохо себя чувствует и ему ставят капельницу.
2020-12-31T11:32:10+03:00
2020-12-31T11:34:48+03:00
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11:32, 31 декабря 2020
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