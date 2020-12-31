«Кавказ реалии»: Рамзан Кадыров поручил объявить кровную месть родственникам убитых ингушей

Об этом глава региона сказал в эфире местного телевидения. Вслед за этим спикер парламента Магомед Даудов пригласил их на разговор и пообещал предоставить все доказательства того, что убитые виновны в смерти одного полицейского и ранении другого.

Заочный спор между чеченскими властями и ингушскими тейпами начался после того, как родственники убитых потребовали доказать наличие террористических мотивов у братьев, названных боевиками. Впрочем, позже представители ингушских родов отказались от претензий, признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.