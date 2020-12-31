В Греции приостановили программу вакцинации чиновников после критики в прессе

Об этом в эфире местной радиостанции рассказала официальный представитель правительства. За последние несколько дней прививки от коронавируса сделали президент, премьер, а также ряд министров и представителей политических партий. Вакцинацию первых лиц показывали в прямом эфире по телевидению. Некоторые министры радовались в соцсетях, что смогли быстро сделать прививку. Это и стало поводом для критики со стороны оппозиционных СМИ. Руководство страны обвинили в том, что оно поторопилось сделать прививки до того, как вакцину получили медики.
2020-12-31T11:05:50+03:00
2020-12-31T11:05:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:05, 31 декабря 2020
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