Шестую часть своей стоимости потерял рубль за год с коронавирусом

Аналитики Credit Suisse назвали просевшую российскую валюту главным разочарованием 2020 года, отмечает РБК.

За год пандемии рубль подешевел на 16 с половиной процентов по отношению к доллару и на 24 процента к евро. Европейская валюта за год прибавил в цене более 20 рублей, ее курс вырос с 69 до 91 рубля.

Ослабление рубля к доллару на фоне кризиса из-за коронавируса, обвала цен на нефть и целого ряда неблагоприятных для России геополитических факторов сопоставимо с падением 2018 года, когда российская валюта провалилась из-за введенных США жестких санкций.

Аналитики отмечают, что в первой половине года российская валюта ослабела вслед за рухнувшими в марте нефтяными котировками из-за развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Во втором полугодии на рубль стали влиять политические события и связанные с ними риски санкций — кризис в Беларуси, военные действия в Нагорном Карабахе, отравление оппозиционного политика Алексея Навального и президентские выборы в США.

Сильнее рубля за год упали бразильский реал и турецкая лира – на 30 и 26 процентов – соответственно