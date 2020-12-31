Власти Москвы призвали агрегаторов такси не поднимать цены на поездки в новогодние праздники

В департаменте транспорта обратили внимание на то, что операторы завышают стоимость поездок на такси так, что они перестают быть комфортными для пассажиров. При этом в ведомстве признали, что не могут регулировать цены в этой сфере, однако выразили надежду, что агрегаторы установят, как там выразились, «адекватные цены».

Между тем на прошлой неделе москвичи уже жаловались на то, что в преддверии Нового года поездки на такси значительно подорожали. В соцсетях, а также в интервью нескольким изданиям они рассказывали, что цены на традиционные для них маршруты подскочили на треть или порой даже в 1,5-2 раза. Агрегаторы такси, в свою очередь, объясняли это повышенным спросом на свои услуги и действием специального коэффициента.

По данным столичного департамента транспорта, поездок на такси на минувшей неделе было на 11 тысяч больше, чем в середине декабря.