Новый год в Москве начнется с оттепели

По прогнозам синоптиков, она задержится в городе до 2 января включительно. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал агентству ТАСС, что в этот период температура будет на 7-8 градусов выше нормы. Заметных осадков не ожидается, но будет гололедица.