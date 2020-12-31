Подмосковные кафе и рестораны будут пускать на корпоративы на праздниках только при наличии отрицательного теста

Подмосковные кафе и рестораны будут пускать на корпоративы на новогодних праздниках только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Отмечается, что во стальных случаях заведения будут работать в прежнем режиме, а вход для посетителей останется свободным. Вплоть до середины января отрицательный результат ПЦР-теста также требуется для заселения в подмосковные гостиницы.