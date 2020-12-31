Королева Великобритании подписала законопроект о будущих отношениях Лондона и ЕС

Этой ночью Елизавета II выдала королевскую санкцию, что означает вступление билля в силу. Об этом сообщила палата общин.

Премьер-министр страны Борис Джонсон ранее говорил, что заключённая сделка по Brexit выгодна для обеих сторон. Он также уверен, что соглашение поможет в борьбе с коронавирусом.

31 января 2020 Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. Весь этот год действовал процесс перехода. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.