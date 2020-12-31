Россия дала Армении 10 миллионов евро на помощь переселенцам из Нагорного Карабаха

Эта сумма была выделена безвозмездно, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу республики. Ранее российское Министерство обороны сообщало, что количество беженцев, вернувшихся в Карабах, превысило 45 тысяч человек. Миротворцы следят за их безопасностью, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают объекты инфраструктуры.

Активные боевые действия на территории непризнанной республики продолжались с 27 сентября по 9 ноября.