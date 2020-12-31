США могут опубликовать информацию о вознаграждении, которое Китай предлагал за нападения на американцев в Афганистане

Сайт Axios со ссылкой на двух высокопоставленных представителей вашингтонской администрации пишет, что речь идет о неподтвержденных разведывательных данных, которые уже были представлены президенту. Как утверждается, Дональд Трамп решил рассекретить эти сведения еще две недели назад, и сейчас правительство их проверяет.