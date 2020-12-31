Президент Молдавии Майя Санду готова посетить Россию, если получит от Москвы соответствующее приглашение

Об этом она объявила в эфире турецкого телеканала TV8.

Официальный визит в Россию позволит обсудить много важных тем, включая приднестровское урегулирование, а также вопросы торговли и экспорта – отметила Санду. Неделю назад она вступила в должность президента Молдавии. Во втором туре президентских выборов Майа Санду сумела опередить действующего на тот момент главу государства Игоря Додона.

Сразу после избрания Санду заявляла, что хочет наладить хорошие отношения с Россией. При этом президент Молдавии считает, что российских миротворцев следует вывести из Приднестровья и заменить их гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

Майа Санду также отметила, что в следующем месяце посетит с официальным визитом Киев, после чего направится в Брюссель.