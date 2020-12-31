«Кавказский узел»: Родственники двух убитых в Грозном уроженцев Ингушетии отказались от претензий к властям Чечни

Ранее сообщалось, что два брата напали с ножами на сотрудников полиции.

Представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых, как утверждается, опубликовали видеообращение по поводу инцидента в Грозном, на котором один из них говорит, что близким убитых ингушей было передано видео с камер видеонаблюдения. На записи, по сведениям «Кавказского узла», четко видны действия братьев Тимурзиевых, которых считают причастными к нападению на чеченских силовиков. Теперь родственники, говорится в публикации, признали свою неправоту и выразили соболезнования семье погибшего полицейского.

Между тем ранее представители ингушского тейпа требовали от главы Чечни Рамзана Кадырова доказательства причастности убитых братьев Тимурзиевых к нападению на силовиков.

В ответ на это глава парламента Чечни Магомед Даудов приглашал их сегодня в Грозный. При этом он пообещал, что если версия о теракте подтвердится, ответственность за случившееся переляжет на плечи родственников убитых ингушей.

Инцидент в Грозном произошел в начале недели: по данным властей Чечни, в результате нападения двух братьев-ингушей на сотрудников полиции один из них погиб, еще один был ранен.