Группа компаний «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина анонсировала еще несколько исков к Алексею Навальному и его сторонникам. Общая сумма по уже направленным в суд претензиям приближается к 80 миллионам рублей.

По меньшей мере еще шесть новых дел в ближайшее время будет подготовлено и отправлено в суд – об этом сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе компаний «Конкорд» Евгения Пригожина. Там не стали пояснять, с чем именно связаны претензии к оппозиционерам. К этому моменту в столичных судах принято уже 10 исков со стороны бизнесмена, которого считают близким президенту Владимиру Путину.

Они касаются порочащих честь Пригожина высказываний в социальных сетях и на YouTube, например, о том, что он имеет отношение к ЧВК Вагнер и получает коррупционные многомиллиардные госзаказы у Минобороны. Общая сумма требований к Алексею Навальному и его сторонникам составляет 77 миллионов рублей. В «Конкорде» подчеркивали, что эти иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов. Дел может стать еще больше – в компании продолжают следить за публикациями о бизнесмене.

Ранее Навальный и ФБК проиграли иск на 88 миллионов рублей комбинату питания «Московский школьник» — Пригожин выплатил предприятию эти деньги, чтобы оппозиционеры возвращали долг ему.