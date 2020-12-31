Президент США продлил указ о санкциях против стран, которые не забирают своих граждан из США

Об этом говорится на сайте Белого дома. Впервые меморандум о возможности введения визовых ограничений против таких государств был подписан в апреле. Его срок истекал сегодня.

В документе говорится, что страны, которые не принимают, или неоправданно затягивают прием своих граждан во время пандемии, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения американцев.