Генпрокуратура отчиталась от снижении числа квартирных краж в России на 20%

Это следует из материалов ведомства о состоянии преступности за 11 месяцев этого года. Чаще других жертвами квартирных воров становились жители Еврейской автономной области, а также Амурской и Новгородской областей.

При этом почти в два раза выросло число краж с банковских счетов и электронных кошельков. В этом году правоохранительные органы зарегистрировали больше 150 тысяч подобных преступлений.