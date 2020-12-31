Петр Порошенко взял на себя ответственность за спецоперацию по задержанию 33 россиян в Белоруссии

В эфире украинского «Пятого канала» бывший президент заявил, что он санкционировал это еще в 2018 году. Однако спецоперация была сорвана.

Россиян, которых Минск назвал представителями ЧВК Вагнера, задержали этим летом. Белорусские власти заподозрили их в подготовке массовых беспорядков в стране в преддверии президентских выборов. Киев просил выдать россиян, так как Украина подозревала их в участии в боевых действиях в Донбассе. Однако Белоруссия отправила всех задержанных на родину. О каких-либо уголовных делах в их отношении не сообщалось.