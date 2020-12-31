Это уже третья группа самолетов, способных нести ядерное оружие, отправленная в регион за последние полтора месяца. В заявлении Центрального командования вооруженных сил, которое приводит телеканал CNN, говорится, что таким образом Вашингтон демонстрирует свой потенциал.
Ранее стало известно о развертывании в районе Персидского залива более двухсот американских крылатых ракет. На этом фоне Иран экстренно усилил противовоздушную оборону, защитив ядерные объекты на территории страны.
США перебросили на Ближний Восток еще два стратегических бомбардировщика В-52
Это уже третья группа самолетов, способных нести ядерное оружие, отправленная в регион за последние полтора месяца. В заявлении Центрального командования вооруженных сил, которое приводит телеканал CNN, говорится, что таким образом Вашингтон демонстрирует свой потенциал.