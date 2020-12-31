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09:04, 31 декабря 2020

США перебросили на Ближний Восток еще два стратегических бомбардировщика В-52

Это уже третья группа самолетов, способных нести ядерное оружие, отправленная в регион за последние полтора месяца. В заявлении Центрального командования вооруженных сил, которое приводит телеканал CNN, говорится, что таким образом Вашингтон демонстрирует свой потенциал.
Ранее стало известно о развертывании в районе Персидского залива более двухсот американских крылатых ракет. На этом фоне Иран экстренно усилил противовоздушную оборону, защитив ядерные объекты на территории страны.



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