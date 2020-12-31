Associated Press: Китай пытается засекретить исследования о происхождении коронавируса

О появлении этой инфекции мир узнал ровно год назад.

Китай выдает гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение вируса. При этом власти пристально следят за их выводами и требует, чтобы публикация любых данных была одобрена специальной правительственной группой. Делается это по прямому приказу главы КНР Си Цзиньпина, пишет Associated Press, ссылаясь на документы. Оно утверждает, что чиновники намеренно ограничивают информацию, препятствуют сотрудничеству с международными учеными, одновременно через государственные СМИ активно продвигая теории о том, что вирус мог появиться за пределами Китая. Пекин спонсирует исследования, которые могут это подтвердить.

В то же время власти конфискуют образцы у других ученых, занимающихся происхождением коронавируса, запрещают специалистам разговаривать с журналистами, взяли под охрану пещеры и шахты, где живут летучие мыши. Причем, подчеркивает агентство, такую политику власти Китая избрали с самого начала. Напомним, что Пекин давно обвиняют в сокрытии информации о масштабах проблемы, из-за чего другие страны не сумели подготовиться к пандемии

Сегодня исполняется ровно год с момента, когда власти Китая уведомили ВОЗ о появлении нового типа коронавируса. За это время им заразились более 82 миллионов человек. Скончались 1 миллион 800 тысяч.