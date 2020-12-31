Глава Чечни поручил проверить родственников убитых братьев из Ингушетии на поддержку терроризма

Речь идет о мужчинах, убитых в Грозном в начале недели. Сообщалось, что они напали с ножами на сотрудников полиции. Один силовик погиб. Еще один был ранен. Однако близкие братьев потребовали привести доказательства их причастности к преступлению. В ответ глава парламента Чечни Магомед Даудов пригласил родственников убитых в Чечню. Он опубликовал обращение в своем Инстаграме, перевод которого приводят сайты «Кавказский узел» и «Грозный информ».

Даудов отметил, что если докажут версию о теракте, то ответственность за произошедшее переляжет на плечи родственников убитых ингушей.