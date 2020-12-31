Новый президент Молдавии выразила готовность приехать в Россию для переговоров

В числе тем для обсуждения Майя Санду назвала торговлю, экспорт и урегулирование приднестровского конфликта. В эфире телеканала «ТВ-8» глава государства отметила, что перед тем, как отправиться в Москву, она намерена посетить Киев и Брюссель.

Ранее Санду говорила, что урегулирование ситуации в Приднестровье возможно при полном выводе российских миротворцев. Она предлагала оставить в регионе гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.