Группа компаний «Конкорд» Евгения Пригожина подаст новые иски к Алексею Навальному и его сторонникам

Как рассказали в пресс-службе «Конкорда» агентству «Интерфакс», речь идет о еще как минимум шести делах. Сейчас московские суды приняли и рассматривают десять исков Пригожина о защите чети, достоинства и деловой репутации. Общая сумма требований приближается к 80 миллионам рублей.

В «Конкорде» отвергли политическую подоплеку исков и настаивают на том, что они направлены на принуждение ответчиков к соблюдению законов.