В России с этого дня прекращается срок действия моратория для судебных приставов на визиты к должникам и аресты их имущества.

Мораторий действовал больше полугода. Его инициатором был глава службы судебных приставов. Ещё в апреле Дмитрий Аристов отмечал, что многие люди уже пострадали от пандемии коронавируса из-за снижения доходов и невозможности оплаты задолженности. По его словам служба приставов вместе с Минюстом прорабатывает возможность исключить временно выезд по адресу должника и арест или изъятие его имущества. С учётом пандемии выезды приставов вскоре свели к минимуму, а принудительное исполнение перевели в дистанционный формат.

Мораторий, как уточняет Российская газета, не распространялся на транспортные средства должника, к примеру, его автомобиль, мотоцикл или мопед. Возобновят ли судебные приставы визиты к должникам после завершения срока действия моратория – зависит от эпидемиологической обстановки, отмечает издание.

В службе приставов недавно отчитались, что больше четырех миллионов россиян числятся в списках невыездных должников в преддверии Нового года. Самые частые причины — долги по кредитам, коммунальным платежам и алиментам.