Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил проверить на пособничество терроризму родственников убитых в Грозном ингушей, потребовавших опубликовать видео с места событий. Спикер республиканского парламента Магомед Даудов пригрозил им кровной местью.

Рамзан Кадыров назвал врагами Аллаха уроженцев Ингушетии братьев Тимурзиевых, которые, как заявляют в Чечне, в этот понедельник напали на полицейских в центре Грозного, убив одного из них и тяжело ранив второго. Глава региона подчеркнул, что родственники преступников, требующие доказательства их причастности, по сути, поддерживают терроризм и им придется отвечать по закону. Проверкой займутся МВД и Росгвардия.

Кадыров также отрицает, что Тимурзиевых убили после ссоры из-за отсутствия маски. Он пообещал показать доказательства тем, «кто смеет поддерживать бандитов». Опубликовать видео нападения ранее потребовали представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых. Они записали обращение к главе Чечни. На это видео отреагировал и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он обратился к авторам через Instagram – от лица Кадырова предложил им приехать сегодня к 11 в Грозный и ознакомиться с доказательствами совершенного братьями преступления. Его последствия, по словам Даудова, это кровная месть за убийство невинного и безоружного.

Накануне власти Ингушетии сообщили, что встретились с родственниками убитых братьев и показали им видел с камер наблюдения, подтверждающих официальную версию их гибели.