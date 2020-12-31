Новогодний локдаун сильно ограничил возможности для культурного отдыха петербуржцев в праздничные дни

Однако легальные развлечения в городе по прежнему доступны. Прогулки по городу могут стать одним из главных вариантов отдыха для петербуржцев и немногочисленных гостей Северной столицы. Дома обязаны находиться только горожане старше 65 лет.

На Манежной площади работает рождественская ярмарка. В этом сезоне без катка и сцены, но с торговыми павильонами. Работает каток в Новой Голландии и в пространстве «Севкабель». Там же с 1 января можно посмотреть инсталляцию из лазерных лучей и металлических рам.

В Ботаническом саду со 2 января вновь откроют световую композицию «Сад света», у закрытого Манежа — доступен уличный проект ArtAntarctica. Музеи-заповедники работают, но кроме Гатчинского дворца попасть никуда нельзя.

Парки же открыты везде, вход в них бесплатный. При этом не стоит забывать, что Верхний сад в Петергофе закрыли на реконструкцию, но для прогулок с 9 часов утра доступны Нижний парк и парк Александрия.

Разрешены в Петербурге и посещения храмов — там проводят божественные литургии начиная с 1 января. Но в Исаакиевский собор уже не попасть. Как музей он закрыт до 10 января.

Кроме того, с пользой время можно провести в Ленинградской области. Там другой режим ограничений и, например, Выборгский замок будет доступен уже со второго января.