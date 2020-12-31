В центре Москве на Новый год перекроют несколько улиц

Это связано с проведением праздничных фейерверков. Этим утром движение по Москворецкому мосту в сторону Варварки от Болотной до Москворецкой улиц ограничат до двух полос, а ближе к полуночи и вовсе перекроют.

Кроме того, закроют площадь Васильевский спуск и участок Кремлевской набережной от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста. Нельзя будет проехать по Варварке и Ильинке. Ограничения коснутся и еще ряда улиц в разных частях города.

Перекрытия могут повлиять на ситуацию с пробками. Еще неделю назад власти прогнозировали снижение интенсивности трафика, однако о свободных улицах водителям пока остается только мечтать.

Несмотря на то, что мэрия объявила 31 декабря выходным днем, за парковку сегодня все же придется платить. Как сообщается на сайте Московского паркинга, все стоянки, кроме тех, что закрыты шлагбаумами, будут бесплатными для горожан с 1 по 9 января.

В новогоднюю ночь за проезд на метро и МЦК с пассажиров деньги брать не будут.