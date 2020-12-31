Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:05, 31 декабря 2020

В центре Москве на Новый год перекроют несколько улиц

Это связано с проведением праздничных фейерверков. Этим утром движение по Москворецкому мосту в сторону Варварки от Болотной до Москворецкой улиц ограничат до двух полос, а ближе к полуночи и вовсе перекроют.

Кроме того, закроют площадь Васильевский спуск и участок Кремлевской набережной от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста. Нельзя будет проехать по Варварке и Ильинке. Ограничения коснутся и еще ряда улиц в разных частях города.

Перекрытия могут повлиять на ситуацию с пробками. Еще неделю назад власти прогнозировали снижение интенсивности трафика, однако о свободных улицах водителям пока остается только мечтать.

Несмотря на то, что мэрия объявила 31 декабря выходным днем, за парковку сегодня все же придется платить. Как сообщается на сайте Московского паркинга, все стоянки, кроме тех, что закрыты шлагбаумами, будут бесплатными для горожан с 1 по 9 января.

В новогоднюю ночь за проезд на метро и МЦК с пассажиров деньги брать не будут.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 декабря Поздравить…

5 326 6 5262 28.12
Блоги

Рожденные 25 декабря Поздравить…

5 409 6 7109 25.12
Блоги

Рожденные 27 декабря Поздравить…

5 138 6 6303 27.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В чем еще американские власти видят инструмент противостояния России? Если кто-то еще продолжает задавать риторические вопросы, почему у нас «ни с того, ни с сего» активно развивается законодательство об иноагентах, то ответы на них следует искать непосредственно в бюджетном планировании США…

5 231 6 17020 28.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Хакнуть Кремль и не умереть… В чём Навальный не прав Такого противника можно бить, но нельзя унижать, несмотря на полное моральное право Алексея не только защищаться, но и нападать…

5 189 6 78939 24.12
Блоги

Кирилл Страхов президент Фонда городского самоуправления 1870

Лукавые игры Если народ Беларуси не выразит свою волю, судьбу страны определят внешние силы…

5 45 6 5571 27.12
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

От пессимизма до оптимизма и наоборот Теперь все будут следить, (простите меня за мой цинизм), не закончит ли ФСБ свою операцию, не отравит ли Навального. И теперь понятно, что Навальный вернётся в Россию, он должен показать, что не боится Путина и его убийц…

5 64 6 19850 24.12
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

У меня претензия не к Чубайсу, который гипотетически мог взять от 2 до 3 млн долларов. Как вы помните, времена были дикие и там деньги носились в коробках из-под ксерокса…

5 95 6 14011 27.12
#слушать 49:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Персонально ваш

Юрий Поляков гость: Юрий Поляков писатель, председатель редакционного совета «Литературной газеты»

С чего вы взяли, что фигура Путина для меня сакральная? Я его считаю выдающимся государственным деятелем. Да, это так. Я три раза был его доверенным лицом на выборах, и, если понадобится, буду в четвертый…

5 49 6 7860 30.12
#слушать 50:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что делать? Институционализация ценностей Уходящий год оставляет мир в растерянности. Многие люди теряют надежду — не столько из-за коронавируса, сколько от повсеместной беспомощности политиков и государственной бюрократии…

5 113 6 19992 27.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Минюст как иностранный агент В списках иностранных агентов нет и не было ни одного подлеца и негодяя, только порядочные люди…

5 91 6 16157 28.12
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Если ты не иноагент, то спроси себя — что с тобой не так? Тогда получится, что присвоение человеку этого дурацкого лейбла будет автоматом усиливать его информационное присутствие…

5 135 6 25367 29.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новигод: признание карантином Традицию шумного и широкого отмечания Нового года привезли в Израиль выходцы из бывшего СССР. Когда в результате массовой волны репатриации в начале 1990-х их стало особенно много, эта традиция стала заметна всем, и была воспринята неоднозначно…

5 42 6 8402 28.12
Блоги

СК РФ: Возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований…

5 335 6 68682 29.12
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Я всегда считал Михаила Ходорковского умным. Неужели ошибался? Я это на днях слышал — все, кто против Кремля — действуют по заданию ЦРУ, а те, кто против тех, которые против Кремля — по заданию Кремля! Но тогда — какой ужас — и сам Михаил Ходорковский, отвечая мне, действует по заданию Кремля!?..

5 202 6 129503 24.12
Блоги

ФСИН дала Навальному меньше суток для того, чтобы явиться в московскую инспекцию В противном случае ему может грозить замена условного срока на реальный…

5 332 6 70022 28.12

Популярное за неделю

Новости

Рамзан Кадыров поручил проверить на поддержку терроризма родных ингушей, убитых полицией в Грозном. Между тем, спикер парламента Чечни пригласил сегодня на встречу родственников убитых ингушей…

5 3 6 1108
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Судя по всему, теперь на звонок в ФСБ «Алло, это прачечная?» можно получить ответ: «Да»...

5 101 6 97404 26.12
#слушать 49:17 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 3046 25.12
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Из Госдумы прилетели ещё 2 репрессивных законопроекта Из Госдумы прилетели ещё 2 репрессивных законопроекта Государство уже окончательно обезумело и предлагает людям сидеть дома, молчать в маску – и даже не пытаться вспоминать, что они граждане…

5 23 6 251007 24.12
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…

5 61 6 90995 27.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8923927
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4747453

Сегодня в эфире