2021 год мир встретит в условиях второй волны пандемии коронавируса

Самой сложной остается ситуация в Европе. В Великобритании панику вызвал новый штамм коронавируса, который по свидетельству ученых почти в два раза заразнее обычного.

Жители Лондона бросились из города, в котором закрыли практически все. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Людям предписано оставаться в своих домах.

В Австрии в добавок к этому запретили запускать фейерверки даже частным лицам. Во Франции придется обойтись без главной приметы праздника — Рождественских ярмарок. Более 80 процентов не открылись и уже не откроются.

В Турции Новый год предстоит встречать в тишине. В стране действует комендантский час, который не касается туристов, так что погулять еще можно, а вот послушать музыку нет. Даже в жилых помещениях отелей ее не будет, не говоря уже о концертах и дискотеках.

В США меры действуют в зависимости от штата, однако они куда мягче, чем в Европе, несмотря на то, что страна занимает первое место по количеству случаев коронавируса.

За время пандемии в мире заразилось коронавирусом более 81 миллиона человек.