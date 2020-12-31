В последний день уходящего года завершается переходный период в рамках «Брекзит»

На исходе этого срока Лондону и Брюсселю все же удалось подписать соглашение. Этим вечером отделение Соединенного Королевства от ЕС должно стать не формальным, а фактическим.

Хотя «Брекзит» и состоялся еще в начале года, все это время островное государство по сути оставалось частью единого экономического пространства, потеряв при этом право голоса в органах власти Евросоюза.

На протяжении 2020-го Лондон и Брюссель вели жаркие споры о том, как именно будут строиться отношения между ними после окончательного «развода». Подписать документы было очень важно, так как выход без соглашения означал введение пошлин и удар по торговле.

В итоге сторонам все же удалось прийти к консенсусу. Накануне договор объемом более тысячи страниц подписали главы Еврокомиссии и Евросовета после чего документ отправили в Великобританию, где за него проголосовал парламент.

Британия находилась в составе Евросоюза почти полвека. Референдум о выходе из ЕС состоялся в 2016 году.