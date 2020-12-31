Из-за коронавируса доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь будет закрыт .

Как сообщает ИФ, столичный департамент безопасности также призывает граждан «воздержаться» во время новогодних праздников от посещения многолюдных мест. Рестораны и кафе в новогоднюю ночь будут работать для посетителей только до 23:00, а массовые мероприятия на улице проводиться не будут. При этом в мэрии отметили, что «гулять не воспрещается».