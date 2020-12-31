Московский общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать в особом режиме.

Проезд на метро и МЦК будет бесплатным с восьми вечера 31 декабря до 6-ти утра 1 января. Поезда МЦД будут курсировать до 02:30 1 января, на железной дороге запустят дополнительные поезда. По всей Москве будут работать 174 маршрута наземного транспорта: 59 маршрутов – всю новогоднюю ночь, 100 маршрутов — до 03:30 мск, а также 15 ночных маршрутов. Гулять по улицам столицы в ночь на 1 января не запрещается. При этом организованных массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве не будет. Столичные парки останутся открытыми, а вот вход на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря.
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Я всегда считал Михаила Ходорковского умным. Неужели ошибался? Я это на днях слышал — все, кто против Кремля — действуют по заданию ЦРУ, а те, кто против тех, которые против Кремля — по заданию Кремля! Но тогда — какой ужас — и сам Михаил Ходорковский, отвечая мне, действует по заданию Кремля!?..
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