Московский общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать в особом режиме.

Проезд на метро и МЦК будет бесплатным с восьми вечера 31 декабря до 6-ти утра 1 января. Поезда МЦД будут курсировать до 02:30 1 января, на железной дороге запустят дополнительные поезда. По всей Москве будут работать 174 маршрута наземного транспорта: 59 маршрутов – всю новогоднюю ночь, 100 маршрутов — до 03:30 мск, а также 15 ночных маршрутов. Гулять по улицам столицы в ночь на 1 января не запрещается. При этом организованных массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве не будет. Столичные парки останутся открытыми, а вот вход на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря.