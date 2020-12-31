Япония может ввести режим ЧС, если ситуация с COVID не стабилизируется.

Об этом в Твиттере предупредил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура. По его словам, распространение вируса должно быть взято под контроль любой ценой. Министр также призвал жителей страны провести новогодние праздники дома и не выходить на улицу без необходимости.