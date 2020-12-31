Находящийся в СИЗО бывший схимонах Сергий, отказывается от еды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на членов столичной ОНК. Сам арестованный утверждает, что от еды и воды отказывается, поскольку решил поститься и молиться за москвичей. Пост он намерен держать от пяти до десяти суток. В то же время в столичном управлении ФСИН заявляют, что Сергий действительно не употребляет в пищу некоторые продукты питания, но о полном отказе от приема пищи и воды речи не идет. Бывший священнослужитель обвиняется в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Ранее его оштрафовали на 90 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе. До этого он установил контроль за Среднеуральским женским монастырем и не пускал туда представителей епархии. За неподчинение епархиальный суд отлучил его от церкви.