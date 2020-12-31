Рамзан Кадыров поручил проверить на поддержку терроризма родных ингушей, убитых полицией в Грозном.

Между тем, спикер парламента Чечни пригласил сегодня на встречу родственников убитых ингушей. Ранее представителей ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых обратились к Рамзану Кадырову с требованием предоставить доказательства вины убитых. Как сообщали чеченские власти, 28 декабря двое ингушей, вооруженные ножами совершили нападение на сотрудников полиции в Грозном. Один из силовиков погиб, другой был ранен. Нападавшие были убиты ответным огнём.