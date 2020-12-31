Рамзан Кадыров поручил проверить на поддержку терроризма родных ингушей, убитых полицией в Грозном.

Между тем, спикер парламента Чечни пригласил сегодня на встречу родственников убитых ингушей. Ранее представителей ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых обратились к Рамзану Кадырову с требованием предоставить доказательства вины убитых. Как сообщали чеченские власти, 28 декабря двое ингушей, вооруженные ножами совершили нападение на сотрудников полиции в Грозном. Один из силовиков погиб, другой был ранен. Нападавшие были убиты ответным огнём.
Самое обсуждаемое
Я всегда считал Михаила Ходорковского умным. Неужели ошибался? Я это на днях слышал — все, кто против Кремля — действуют по заданию ЦРУ, а те, кто против тех, которые против Кремля — по заданию Кремля! Но тогда — какой ужас — и сам Михаил Ходорковский, отвечая мне, действует по заданию Кремля!?..
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…