Закон о будущих отношениях Великобритании и ЕС подписан королевой Елизаветой II и вступил в силу.

Об этом в ночь на четверг заявил спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл. Таким образом, Соединенное Королевство завершило со своей стороны процесс ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с ЕС, которое с 1 января будет определять условия взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем. В новогоднюю ночь для страны перестанет действовать так называемый

переходный период и Brexit, одобренный британцами на референдуме 2016 года, будет окончательно реализован: страна покинет единый рынок и таможенный союз ЕС.