Суд в Москве арестовал бывшего силовика Николая Колабухова по подозрению в незаконном доступе к гостайне.

По сведениям ТАСС в прошлом Колабухов работал в российских спецслужбах, каких именно, не уточняется. Как выяснило интернет-издание МБХ-медиа, полный тезка К арестованного занимает должность гендиректора дочерней компании РЖД «Скоростные магистрали». В самой компании утверждают, что Колабухов недавно уволился. МБХ-медиа также обратило внимание, что имя Колабухова есть среди членов Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности на сайте «Персона РФ». На сайте самой Ассоциации список ее членов в настоящий момент отсутствует.