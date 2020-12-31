В ООН назвали оскорблением правосудия помилование в США виновных в убийствах в Ираке.

Ранее Дональд Трамп помиловал контрактников ЧВК «Блэкуотер», виновных в убийстве гражданских лиц в Ираке в 2007 году. В США судебный процесс по этому делу длился несколько лет, контрактники и руководство Blackwater утверждали, что действовали в соответствии с инструкциями и в целях самообороны.