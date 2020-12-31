Минимум один человек пострадал из-за взрыва в жилом трехэтажном доме в Риге.

Из здания, как сообщает пожарная служба Латвии, эвакуированы пять человек. Частично разрушены 2-й и 3-й этажи, а также крыша. Звук взрыва был слышен во многих районах города. На месте происшествия много машин спасательных служб, полиции и пожарных. Причины взрыва пока не уточняются.