Королева Елизавета II подписала законопроект о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Это означает, что документ обрел силу закона и вступил в силу. Об этом в ночь на четверг заявил спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл. Таким образом, Соединенное Королевство завершило со своей стороны процесс ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с ЕС, которое и будет определять условия взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем с 1 Января. В новогоднюю ночь для стран перестанет действовать так называемый переходный период и Brexit будет окончательно реализован.
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Я всегда считал Михаила Ходорковского умным. Неужели ошибался? Я это на днях слышал — все, кто против Кремля — действуют по заданию ЦРУ, а те, кто против тех, которые против Кремля — по заданию Кремля! Но тогда — какой ужас — и сам Михаил Ходорковский, отвечая мне, действует по заданию Кремля!?..
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