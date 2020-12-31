Королева Елизавета II подписала законопроект о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Это означает, что документ обрел силу закона и вступил в силу. Об этом в ночь на четверг заявил спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл. Таким образом, Соединенное Королевство завершило со своей стороны процесс ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с ЕС, которое и будет определять условия взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем с 1 Января. В новогоднюю ночь для стран перестанет действовать так называемый переходный период и Brexit будет окончательно реализован.