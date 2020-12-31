Около 3,5 тыс. силовиков будут обеспечивать общественный порядок в Москве в новогоднюю ночь.

Как сообщили ИФ в столичном департаменте безопасности, в остальные дни новогодних каникул с 1 января по 10 января ежедневно службу в городе будут нести более 1 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.
2020-12-31T03:16:11+03:00
2020-12-31T03:16:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:16, 31 декабря 2020
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