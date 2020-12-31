Ситуация с коронавирусом в России пока еще неоднозначно стабильная.

Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники. Попова посоветовала в праздники не устраивать большие застолья и не употреблять алкоголь тем, кто принимает лекарства от коронавирусной инфекции.