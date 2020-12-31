Китай засекретил исследования о происхождении коронавируса.

По сведениям Associated Press, правительство КНР выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение вируса, но следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная правительственная группа. Кроме того, по данным агентства, «под пристальным вниманием властей» находятся пещеры в провинции Юньнань, в которых обитают живут летучие мыши.