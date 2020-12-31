Китай засекретил исследования о происхождении коронавируса.

По сведениям Associated Press, правительство КНР выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение вируса, но следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная правительственная группа. Кроме того, по данным агентства, «под пристальным вниманием властей» находятся пещеры в провинции Юньнань, в которых обитают живут летучие мыши.
2020-12-31T03:12:42+03:00
2020-12-31T03:12:46+03:00
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03:12, 31 декабря 2020
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