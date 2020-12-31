Американская компания «Битгоу» выплатит почти $100 тыс. за нарушение санкционного режима США.

По версии американского Минфина, компания позволила лицам, находящимся, в том числе в Крыму, воспользоваться ее услугами электронного кошелька, хотя имела возможность установить их фактическое местонахождение и знала, что американским компаниям запрещено предоставлять им соответствующие услуги. Платформа BitGo позволяет совершать операции с цифровой валютой.
2020-12-31T03:11:33+03:00
2020-12-31T03:11:37+03:00
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03:11, 31 декабря 2020
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