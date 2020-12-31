Канцлер Германии заявила, что привьется от коронавируса, когда наступит ее очередь.

66-летняя Ангела Меркель попадает в группу повышенного приоритета с возрастным критерием 60 лет, включающую и членов правительства. Но время вакцинации каждого конкретного лица определяется местными органами власти.
2020-12-31T03:09:59+03:00
2020-12-31T03:10:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 31 декабря 2020
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