Палата лордов одобрила соглашение о будущих отношениях Великобритании с ЕС после брекзита.

Верхняя палата не стала перечить нижней и проголосовали с результатом 466 – «за» и 101 – «против». Заседание прошло в чрезвычайном порядке — специально для этого законодатели прервали рождественские каникулы. Теперь законопроект осталось подписать Королеве Елизавете II.
2020-12-31T03:05:02+03:00
2020-12-31T03:05:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 31 декабря 2020
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