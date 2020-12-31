Палата лордов одобрила соглашение о будущих отношениях Великобритании с ЕС после брекзита.

Верхняя палата не стала перечить нижней и проголосовали с результатом 466 – «за» и 101 – «против». Заседание прошло в чрезвычайном порядке — специально для этого законодатели прервали рождественские каникулы. Теперь законопроект осталось подписать Королеве Елизавете II.