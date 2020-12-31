Баскетбольный клуб ЦСКА в Евролиге на выезде одержал победу над итальянским «Миланом».

Игра завершилась в овертайме со счетом 91:87. ЦСКА, выиграв 14 матчей из 17, лидирует в турнирной таблице. В следующем матче московский клуб 7 января на выезде сыграет против испанской «Басконии».
2020-12-31T02:11:14+03:00
2020-12-31T02:11:18+03:00
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02:11, 31 декабря 2020
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