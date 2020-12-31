Автогонщик Хэмилтон и кинооператор Дикинс посвящены в рыцари королевой Елизаветой II.

Помимо семикратного чемпиона «Формулы-1» и обладателя двух «Оскаров» в новогоднем списке для награждения самыми почетными титулами и орденами Великобритании значатся более тысячи человек — как знаменитостей первой величины, так и простых британцев. Значительное число наград досталось людям, которые принимали непосредственное участие в борьбе с пандемией коронавируса.
2020-12-31T02:10:11+03:00
2020-12-31T02:10:15+03:00
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02:10, 31 декабря 2020
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