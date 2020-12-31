В Петербурге после Нового года смягчат ограничения на работу ресторанов и кафе.

С 4 января власти разрешили им принимать посетителей с 6 утра до 23:00. Ранее предполагалось, что работать они будут только до семи вечера. С 30 декабря 20-го года по 3 января 21-го все точки общепита в городе будут закрыты, обслуживать посетителей во время праздников рестораны смогут только на улице в оборудованных «зимних» кафе. Запрет на работу общепита в ночное время будет действовать и после 4 января.