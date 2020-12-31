Московские рестораны будут закрыты для посетителей с 23:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Как пояснил ТАСС глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, при этом клиенты смогут оформить доставку блюд на дом без каких-либо ограничений по времени. Из-за коронавируса московский общепит 31 декабря и в дни новогодних праздников будет работать для посетителей до 23:00.
2020-12-31T02:07:39+03:00
2020-12-31T02:07:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 31 декабря 2020
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