Число сотрудников МККК, погибших в результате атаки на аэропорт Йемена, выросло до трех.

Об этом сообщается в «Твиттере» организации. Три минометных снаряда разорвались в среду в аэропорту Адена одновременно с прилетом министров нового правительства страны. Никто из министров не пострадал. Погибли 27 человек, десятки получили ранения. Среди жертв и пострадавших есть простые граждане, журналисты, представители местных властей и армейского

командования.