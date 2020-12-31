Спикер парламента Чечни пригласил сегодня на встречу родственников ингушей, убитых в Грозном.

Ранее представителей ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых обратились к главе республики Рамзану Кадырову с требованием предоставить доказательства вины убитых. Как сообщали чеченские власти, 28 декабря двое ингушей, вооруженные ножами совершили нападение на сотрудников полиции в Грозном. Один из силовиков погиб, другой был ранен. Нападавшие были убиты ответным огнём.
2020-12-31T02:05:21+03:00
2020-12-31T02:05:25+03:00
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02:05, 31 декабря 2020
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