Спикер парламента Чечни пригласил сегодня на встречу родственников ингушей, убитых в Грозном.

Ранее представителей ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых обратились к главе республики Рамзану Кадырову с требованием предоставить доказательства вины убитых. Как сообщали чеченские власти, 28 декабря двое ингушей, вооруженные ножами совершили нападение на сотрудников полиции в Грозном. Один из силовиков погиб, другой был ранен. Нападавшие были убиты ответным огнём.